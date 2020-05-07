Американские солдаты повысили боевые навыки в российской компьютерной игре

7 Май 2020 2020-05-07T17:31:45+03:00

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Американские солдаты военной базы Форт Худ в Техасе отработали свои боевые навыки в многопользовательской компьютерной игре отечественного производства «War Thunder». При помощи видеоигры военные смогли отработать танковые маневры, соблюдая введенный в стране карантин из-за пандемии. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Военнослужащие, как правило, управляющие танками модели M1A2 Abrams в группах по четыре человека получили в игре личные виртуальные танки. Так солдаты смогли повысить свои умения на разных позициях, поскольку в обычном составе группы они занимали только одну позицию: командира, стрелка, заряжающего или водителя.

- У нас много бойцов, которые в свободное время любят играть в компьютерные игры. Пообщавшихся с ними, мы выяснили, что они часто играют в War Thunder, и поэтому начали изучать возможности этой игры, - рассказал американский капитан базы Майк Манужян, отметив, что такая идея пришла начальству после введения ограничительных мер из-за коронавируса и возникшей невозможности солдатам лично участвовать в учениях на постоянной основе.

Каждая игровая сессия начинается с инструкций от главы взвода, который назначает солдатам задания и маневры. Также бойцы до начала сессии должны прочитать специальные учебные пособия, чтобы все задания были выполнены максимально эффективно. После игры военные собираются для обсуждения проделанных действий.

ИСТОЧНИК KP.RU