2020-05-07T17:31:45+03:00
В мире

Американские солдаты повысили боевые навыки в российской компьютерной игре

«War Thunder» помогла военным отработать танковые маневры в условиях самоизоляции
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Американские солдаты повысили боевые навыки в российской компьютерной игреАмериканские солдаты повысили боевые навыки в российской компьютерной игреФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Американские солдаты военной базы Форт Худ в Техасе отработали свои боевые навыки в многопользовательской компьютерной игре отечественного производства «War Thunder». При помощи видеоигры военные смогли отработать танковые маневры, соблюдая введенный в стране карантин из-за пандемии. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Военнослужащие, как правило, управляющие танками модели M1A2 Abrams в группах по четыре человека получили в игре личные виртуальные танки. Так солдаты смогли повысить свои умения на разных позициях, поскольку в обычном составе группы они занимали только одну позицию: командира, стрелка, заряжающего или водителя.

- У нас много бойцов, которые в свободное время любят играть в компьютерные игры. Пообщавшихся с ними, мы выяснили, что они часто играют в War Thunder, и поэтому начали изучать возможности этой игры, - рассказал американский капитан базы Майк Манужян, отметив, что такая идея пришла начальству после введения ограничительных мер из-за коронавируса и возникшей невозможности солдатам лично участвовать в учениях на постоянной основе.

Каждая игровая сессия начинается с инструкций от главы взвода, который назначает солдатам задания и маневры. Также бойцы до начала сессии должны прочитать специальные учебные пособия, чтобы все задания были выполнены максимально эффективно. После игры военные собираются для обсуждения проделанных действий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эксперты раскрыли три сценария восстановления туризма после пандемии
Коронавирус попал во Францию еще в декабре 2019 года
Почти половина россиян стали экономить на фоне пандемии
Количество экстренных звонков от женщин из-за домашнего насилия увеличилось на 60%
Американские солдаты повысили боевые навыки в российской компьютерной игре
«Еле отбился»: На российского волейболиста Спиридонова напали с ножом
Промпредприятия Москвы обязали провести тесты на коронавирус у своих работников
Олег Николаев вручил первый сертификат сельской ипотеки под 0,5% годовых
Путин и Токаев обсудили дальнейшую координацию борьбы с коронавирусом
Более 33 млн американцев обратились за пособием по безработице
Олег Николаев обратился в Правительство РФ с предложением скорректировать правила поддержки малому бизнесу
Баррели нефти предсказали рост до 100 долларов
Мясо, молоко и рыба: Архангельская область собирается увеличить производство собственной сельхозпродукции
Иммунолог рассказал про опасность самоизоляции
Путин затруднился назвать дату снятия ограничений из-за коронавируса
Эксперт заявил, что любая респираторная инфекция может оказаться коронавирусом
Цена нефти Brent выросла на 7,1% - до 31,82 доллара за баррель
Пассажиры и водители московских такси будут обязаны носить маски с 12 мая
Плющенко рассказал об обстоятельствах перехода к нему Трусовой
Ученые подтвердили лечебный эффект антикоагулянтов в борьбе с коронавирусом