Почти половина россиян стали экономить на фоне пандемии

7 Май 2020 2020-05-07T17:46:47+03:00

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Поти половина россиян стали меньше тратить на фоне пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение».

Согласно представленным данным, экономить стали 46% опрошенных, не изменили своих предпочтений 39%, а 12% респондентов сообщили, что в период самоизоляции стали тратить больше.

Что касается заработной платы, с начала пандемии доходы снизились у 50% семей, никак не изменились у 47%, а у 2% - выросли.

Четверть (28%) признались, что боятся лишиться дохода из-за коронавируса, почти столько же (25%) не боятся такого развития событий. Для 38% потеря заработка стала бы большой проблемой, для 12% - небольшой, а 4% вообще не видят никаких проблем.

Напомним, ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что работодатель не в праве уменьшать заработную плату сотрудника в период нерабочих дней, введенных в рамках режима самоизоляции. Исключение для этого правила может быть только одно, если изменились обязанности сотрудника.

ИСТОЧНИК KP.RU