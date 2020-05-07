Почти половина россиян стали экономить на фоне пандемии
Поти половина россиян стали меньше тратить на фоне пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение».
Согласно представленным данным, экономить стали 46% опрошенных, не изменили своих предпочтений 39%, а 12% респондентов сообщили, что в период самоизоляции стали тратить больше.
Что касается заработной платы, с начала пандемии доходы снизились у 50% семей, никак не изменились у 47%, а у 2% - выросли.
Четверть (28%) признались, что боятся лишиться дохода из-за коронавируса, почти столько же (25%) не боятся такого развития событий. Для 38% потеря заработка стала бы большой проблемой, для 12% - небольшой, а 4% вообще не видят никаких проблем.
Напомним, ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что работодатель не в праве уменьшать заработную плату сотрудника в период нерабочих дней, введенных в рамках режима самоизоляции. Исключение для этого правила может быть только одно, если изменились обязанности сотрудника.
ИСТОЧНИК KP.RU