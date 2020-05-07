2020-05-07T17:46:47+03:00
Общество

Почти половина россиян стали экономить на фоне пандемии

Опрос показал, что 28% боятся лишиться заработка из-за коронавируса
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Почти половина россиян стали экономить на фоне пандемииПочти половина россиян стали экономить на фоне пандемииФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Поти половина россиян стали меньше тратить на фоне пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение».

Согласно представленным данным, экономить стали 46% опрошенных, не изменили своих предпочтений 39%, а 12% респондентов сообщили, что в период самоизоляции стали тратить больше.

Что касается заработной платы, с начала пандемии доходы снизились у 50% семей, никак не изменились у 47%, а у 2% - выросли.

Четверть (28%) признались, что боятся лишиться дохода из-за коронавируса, почти столько же (25%) не боятся такого развития событий. Для 38% потеря заработка стала бы большой проблемой, для 12% - небольшой, а 4% вообще не видят никаких проблем.

Напомним, ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что работодатель не в праве уменьшать заработную плату сотрудника в период нерабочих дней, введенных в рамках режима самоизоляции. Исключение для этого правила может быть только одно, если изменились обязанности сотрудника.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эксперты раскрыли три сценария восстановления туризма после пандемии
Коронавирус попал во Францию еще в декабре 2019 года
Почти половина россиян стали экономить на фоне пандемии
Количество экстренных звонков от женщин из-за домашнего насилия увеличилось на 60%
Американские солдаты повысили боевые навыки в российской компьютерной игре
«Еле отбился»: На российского волейболиста Спиридонова напали с ножом
Промпредприятия Москвы обязали провести тесты на коронавирус у своих работников
Олег Николаев вручил первый сертификат сельской ипотеки под 0,5% годовых
Путин и Токаев обсудили дальнейшую координацию борьбы с коронавирусом
Более 33 млн американцев обратились за пособием по безработице
Олег Николаев обратился в Правительство РФ с предложением скорректировать правила поддержки малому бизнесу
Баррели нефти предсказали рост до 100 долларов
Мясо, молоко и рыба: Архангельская область собирается увеличить производство собственной сельхозпродукции
Иммунолог рассказал про опасность самоизоляции
Путин затруднился назвать дату снятия ограничений из-за коронавируса
Эксперт заявил, что любая респираторная инфекция может оказаться коронавирусом
Цена нефти Brent выросла на 7,1% - до 31,82 доллара за баррель
Пассажиры и водители московских такси будут обязаны носить маски с 12 мая
Плющенко рассказал об обстоятельствах перехода к нему Трусовой
Ученые подтвердили лечебный эффект антикоагулянтов в борьбе с коронавирусом