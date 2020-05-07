2020-05-07T18:10:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус попал во Францию еще в декабре 2019 года

При этом заболевший не был в Китае
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Коронавирус попал во Францию еще в декабре 2019 годаКоронавирус попал во Францию еще в декабре 2019 годаФото: REUTERS
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Пациент, в мокроте которого обнаружили коронавирусная инфекция SARS-CoV-2, был госпитализирован во Франции 27 декабря 2019 года, тогда как ранее первый случай коронавируса был официально зарегистрирован 26 января 2020 года. Такие данные представили со ссылкой на исследование ученых из университетской больницы в Сен-Сен-Дени.

К такому выводу медики пришли после того, как расширили список пациентов, начиная с поступивших 2 декабря, замороженные анализы которых проверили на Covid-19. Оказалось, что один из пациентов был заражен не гриппом, а тем новым коронавирусом.

Как передает издание Хайтек, заболевшим оказался 42-летний мужчина родом из Алжира, который постоянно живет во Франции и в последний раз выезжал из страны только в августе прошлого года. При этом мужчина не был в Китае.

Согласно китайским данным, коронавирус возник в поднебесной в середине декабря. Считалось, что оттуда инфекция попала сначала в соседние азиатские страны, затем в Европу и США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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