2020-05-07T18:10:59+03:00
Общество

Эксперты раскрыли три сценария восстановления туризма после пандемии

Аналитики назвали этот кризис худшим для сферы туризма с 1950 года
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Раскрыты три сценария восстановления туризма в 2020 годуРаскрыты три сценария восстановления туризма в 2020 годуФото: Олег ЗОЛОТО
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Всемирная туристическая организация ООН (UNWTO) раскрыла наиболее вероятные сценарии восстановления туризма в 2020 году. Согласно первому, пандемия вскоре отступит, и уже в июле страны начнут открывать свои границы. В этом случае туристическая индустрия, конечно пострадает, но не так сильно, как это могло бы быть. Количество путешествий сократится на 58%.

Второй сценарий менее благоприятный. Он предполагает открытие границ только в сентябре, тогда туристические потоки упадут на 70%.

Согласно самому пессимистичному сценарию, туризм не восстановится до конца года. В таком случае потери индустрии составят 78%.

Эксперты отмечают, что нынешний кризис стал самым пагубным для сферы туризма с 1950 года. Выходить из него страны будут по-разному. Треть государств на Ближнем Востоке уже объявила о начале туристического сезона в мае-июне. При этом, в Америке и Европе некоторые страны готовы открыть границы не раньше 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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