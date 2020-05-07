Минфин России предлагает приостановить таможенные проверки
Министерство финансов России предлагает приостановить таможенные проверки на фоне борьбы с распространением коронавируса. Кроме того, в ведомстве обращают внимание на необходимость расширить отсрочки по налогам на организации и ИП, которые предоставили отсрочку уплаты аренды крупных торговых объектов. Об этом сообщается на сайте министерства.
«Минфин России предлагает распространить данные меры и на таможенные органы, которые также являются органами валютного контроля и могут осуществлять проверочные мероприятия по контролю за валютными операциями», - говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что до 31 мая уже приостановлено проведение проверок соблюдения валютного законодательства налоговыми органами и предложили распространить данные меры на таможенные органы, которые также являются органами валютного контроля и могут следить за валютными операциями.
ИСТОЧНИК KP.RU