2020-05-07T18:46:25+03:00
Экономика

Минфин России предлагает приостановить таможенные проверки

Кроме того в ведомстве сообщают о необходимости расширить отсрочки по налогам
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Минфин России предлагает приостановить таможенные проверкиМинфин России предлагает приостановить таможенные проверкиФото: Олег ЗОЛОТО
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Министерство финансов России предлагает приостановить таможенные проверки на фоне борьбы с распространением коронавируса. Кроме того, в ведомстве обращают внимание на необходимость расширить отсрочки по налогам на организации и ИП, которые предоставили отсрочку уплаты аренды крупных торговых объектов. Об этом сообщается на сайте министерства.

«Минфин России предлагает распространить данные меры и на таможенные органы, которые также являются органами валютного контроля и могут осуществлять проверочные мероприятия по контролю за валютными операциями», - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что до 31 мая уже приостановлено проведение проверок соблюдения валютного законодательства налоговыми органами и предложили распространить данные меры на таможенные органы, которые также являются органами валютного контроля и могут следить за валютными операциями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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