2020-05-07T18:29:44+03:00
В мире

Брижит Бардо предстанет перед судом за расистские высказывания

Актриса оскорбила жителей острова Реюньона
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Брижит Бардо предстанет перед французским судом за расистские высказывания.Брижит Бардо предстанет перед французским судом за расистские высказывания.Фото: REUTERS
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Актриса Брижит Бардо предстанет перед французским судом за расистские высказывания.

Как сообщает газета Le Parisien, подали иск из-за ее слов о жителях острова Реюньон.

Напомним, 18 марта прошлого года актриса направила властям острова Реюньона письмо, в котором она обвинила жителей в жестоком обращении с животными. Кроме того, назвала Реюньон «дьявольским островом», а его население – «дегенератами» и людьми, у которых «сохранились гены дикости».

«Все это напоминает каннибализм прошлых веков. Мне стыдно за этот остров, за дикость, которая все еще там царит», — заявила она.

Позже Бардо принесла извинения за оскорбительные слова в адрес жителей, но не изменила своей позиции о ситуации в этом департаменте.

85-летнюю звезду обвиняют в расизме не впервые. Ранее она грубо высказывалась о мусульманах во Франции и обвинила их в том, что они разрушают страну. В результате за свои расистские высказывания ей пришлось заплатить штраф в размере 5 тысяч евро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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