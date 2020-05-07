К юбилейному Дню радио в Самаре установили старинный репродуктор

7 Май 2020 2020-05-07T18:44:31+03:00

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В праздничный день из динамиков как и 75 лет назад раздался голос символа эпохи - диктора Юрия Левитана

В Самаре к юбилейному Дню радио и 75-летию Победы в сквере рядом с Домом связи установили репродуктор, который точь-в-точь похож на те, которые стояли в военном Куйбышеве 41-45 гг. Место выбрали не случайно: в годы войны отсюда обеспечивалась бесперебойная телефонная связь Верховного Главнокомандования с фронтами, госорганами, оборонными предприятиями.

- Здесь, рядом с Домом связи, мы открыли репродуктор, который для поколения победителей, героев войны, тружеников тыла стал символом надежды, символом борьбы, а в конечном счете, символом Победы, славной Победы, 75-летие которой мы отмечаем буквально через 2 дня, - отметил губернатор Дмитрий Азаров.

В День радио из репродуктора прозвучал голос легендарного диктора Юрия Левитана. Открытие нового памятного места проходило в режиме самоизоляции: поэтому зрителей на церемонии не было, только слушатели прямого эфира на радио России. В радиоэфире прозвучали и поздравления для представителей отрасли связи, которая как раз и развивалась в Куйбышеве в военные годы.

В праздничный день из динамиков как и 75 лет назад раздался голос символа эпохи - диктора Юрия Левитана

В Самаре к юбилейному Дню радио и 75-летию Победы в сквере рядом с Домом связи установили репродуктор, который точь-в-точь похож на те, которые стояли в военном Куйбышеве 41-45 гг. Место выбрали не случайно: в годы войны отсюда обеспечивалась бесперебойная телефонная связь Верховного Главнокомандования с фронтами, госорганами, оборонными предприятиями.

- Здесь, рядом с Домом связи, мы открыли репродуктор, который для поколения победителей, героев войны, тружеников тыла стал символом надежды, символом борьбы, а в конечном счете, символом Победы, славной Победы, 75-летие которой мы отмечаем буквально через 2 дня, - отметил губернатор Дмитрий Азаров.

Открытие нового памятного места проходило в режиме самоизоляции: поэтому зрителей на церемонии не было, только слушатели прямого эфира на радио России. В радиоэфире прозвучали и поздравления для представителей отрасли связи, которая как раз и развивалась в Куйбышеве в военные годы.