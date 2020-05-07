2020-05-07T19:06:14+03:00
Экономика

Назван самый обедневший из-за кризиса человек в мире

Им стал глава компании Louis Vuitton Бернар Арно
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Бернар Арно стал самым обедневшим человеком в миреБернар Арно стал самым обедневшим человеком в миреФото: REUTERS
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Глава французской компании Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно потерял более 30 миллиардов долларов из-за пандемии коронавируса, его состояние сократилось на 19%. Таким образом, Арно стал самым обедневшим из-за кризиса человеком в мире.

Большая часть бутиков Арно закрылась более чем на месяц, упала и выручка. Будущее его бизнеса будет зависеть от китайского рынка, на который приходится более трети продаж предметов роскоши, пишет Bloomberg.

Однако доходы миллиардера настолько высоки, что кризисные потери не принесли большого урона его бизнесу. Огромное состояние Арно позволяет ему не только держаться на плаву, но и расширять свой бизнес даже в условиях кризиса. В разгар пандемии миллиардер готов потратить 16 миллиардов долларов на компанию Tiffany & Co, что станет крупнейшим приобретением в индустрии роскоши.

Кроме того, миллиардные убытки не помешали бизнесмену остаться на третьей строчке богатейших людей планеты. Сейчас его состояние оценивается в 90 миллиардов долларов. На первом и втором месте в рейтинге Forbs расположились глава Amazon Джефф Безос и основатель Microsoft Билл Гейтс

ИСТОЧНИК KP.RU

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