2020-05-07T19:04:52+03:00
В мире

Финляндия продлила ограничения на передвижение через границу до 14 июня

Финское правительство признало, что сохраняется опасность распространения коронавируса
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Финляндия продлила ограничения на передвижение через границу до 14 июняФинляндия продлила ограничения на передвижение через границу до 14 июняФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Введенные в марте ограничения на передвижение через все финские границы будут продлены до 14 июня в связи с сохранением опасности, связанной с распространением коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба правительства Финляндии.

«Пандемия продолжается, в связи с чем принятое ранее решение (об ограничениях) необходимо продлить с 14 мая до 14 июня», - говорится в сообщении кабмина.

При этом будут разрешены рабочие поездки во внутренних границах Шенгена, но контроль на шенгенской границе будет сохранен.

Отметим, что ранее правительство Финляндии сообщало о планах снять ограничения на международные поездки с 14 мая, а с 1 июня планировалось снять запрет на мероприятия с участием более 50 человек.

На данный момент в Финляндии зарегистрировано 5 673 случаев заражения коронавирусом, из них 161 за минувшие сутки. Жертвами инфекции стали 255 человек, выздоровели уже 3 500 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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