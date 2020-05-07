2020-05-07T20:01:18+03:00
Происшествия

Самоизоляция сводит с ума: математик около двух недель пролежал в обнимку с трупом матери

63-летнего преподавателя МГУ госпитализировали в состоянии клинической смерти
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Математик несколько недель держал в объятиях мертвую матьМатематик несколько недель держал в объятиях мертвую матьФото: Дмитрий ПОЛУХИН
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В минувший вторник, 5 мая, в состоянии клинической смерти в московскую поликлинику был доставлен математик, который около 2-х недель пролежал с трупом матери без еды и воды.

63-летний преподаватель МГУ и его 89-летняя мать после смерти отца семейства жили затворниками и не общались с соседями. Как сообщает источник kp.ru, именно соседи забили тревогу. Когда вскрыли дверь, увидели крайне истощенного мужчину в обнимку с трупом матери на кровати. Мужчину госпитализировали в состоянии клинической смерти, но спасти его не смогли.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о том, как суд Санкт-Петербурга с третьей попытки отправил под арест мужчину, просив знакомого экскаваторщика закопать пластиковую бочку, в которой лежало тело женщины. С вещами и чемоданом. Сам 41-летний мужчина в общем и не скрывал, что труп матери в бочке из городской квартиры на свалку привез он. Вот только мать не убивал. Она вроде как умерла своей смертью. А он испугался и решил инсценировать ее отъезд. Следов насильственной смерти на теле действительно не нашли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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