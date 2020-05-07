2020-05-07T20:18:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Глава Минздрава назвал позитивным сценарий развития пандемии в России

Марушко также рассказал об эффективности ношения медицинских масок для предотвращения распространения COVID-19
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Пандемия коронавируса в России развивается по позитивному сценарию. Так считает Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко

«Говоря о ситуации с пандемией, Михаил Мурашко отметил, что сценарий по ней в России позитивный и, если удерживать жесткие ограничительные мероприятия, эпидемиологический коэффициент репродукции будет снижаться», - сказал глава ведомства.

Мурашко также обратил внимание на эффективность ношения медицинских масок для предотвращения распространения COVID-19 и подчеркнул, что, поскольку речь идет о воздушно-капельной инфекции, то маска является хорошим барьером.

Глава Минздрава также рассказал о подготовке ведомством методических рекомендаций, в которых «будут учтены разделения полномочий врачей и сестринского состава, чтобы сократить время предоставления услуги и снизить нагрузку на медиков». Кроме того осуществляется реализация указа президента России о повышении зарплат медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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