2020-05-07T20:40:38+03:00
Общество

Данчиков рассказал о штрафах за отсутствие масок и перчаток у сотрудников предприятий

Взыскание за несоблюдение санитарных норм может составить 300 тыс. рубле
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Штрафы за отсутствие масок и перчаток у работников действующих предприятий могут быть оформлены как на сотрудников, так и на работодателей. Об этом рассказал начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков.

Как передает ТАСС, Данчиков пояснил, что за несоблюдение норм действующего масочного режима на рабочих местах юридические лица заплатят штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, индивидуальные предприниматели - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

За повторное нарушение юридические лица заплатят до 1 млн рублей или их ждет административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил в столице режим обязательного ношения защитных масок и перчаток в общественных местах. В соответствии с указом с 12 мая за нарушение масочного режима придется заплатить штраф в размере четыре тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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