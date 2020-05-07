В Минздраве спрогнозировали сроки «активного распространения» коронавируса в России
Главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова дала прогноз о сроках «активного распространения» коронавируса в России
По ее словам, к дате начала распространения COVID-19 нужно прибавить три месяца. В нашей стране этот процесс начался в марте. Таким образом активное распространение инфекции должно сохраниться до июня.
При этом Малинникова не исключила активности коронавируса и после первого летнего месяца.
«Если считать, что в марте началось активное распространение вируса в нашей стране, то вот прибавьте три месяца - и это непосредственно до июня будет еще вирус активно распространяться среди нас», - рассказала она в эфире канала Россия 24
Напомним, в ходе совещания с президентом страны по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что самоизоляция помогла сгладить пики заболеваемости коронавирусной инфекцией и избежать взрывного роста. Так, в ряде регионов темпы прироста не превышают 3%.
ИСТОЧНИК KP.RU
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