2020-05-07T21:08:04+03:00
Коронавирус Covid-19

В Минздраве спрогнозировали сроки «активного распространения» коронавируса в России

Малинникова не исключила активности коронавируса и после первого летнего месяца
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
В Минздраве спрогнозировали сроки «активного распространения» коронавируса в РоссииВ Минздраве спрогнозировали сроки «активного распространения» коронавируса в РоссииФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова дала прогноз о сроках «активного распространения» коронавируса в России

По ее словам, к дате начала распространения COVID-19 нужно прибавить три месяца. В нашей стране этот процесс начался в марте. Таким образом активное распространение инфекции должно сохраниться до июня.

При этом Малинникова не исключила активности коронавируса и после первого летнего месяца.

«Если считать, что в марте началось активное распространение вируса в нашей стране, то вот прибавьте три месяца - и это непосредственно до июня будет еще вирус активно распространяться среди нас», - рассказала она в эфире канала Россия 24

Напомним, в ходе совещания с президентом страны по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что самоизоляция помогла сгладить пики заболеваемости коронавирусной инфекцией и избежать взрывного роста. Так, в ряде регионов темпы прироста не превышают 3%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Собянин заявил о необходимости ужесточать требования для передвижения по городу
Собянин: С 12 мая к работе вернутся все строительные и промпредприятия
В российской армии выявлено более 3,3 тыс. случаев заражения коронавирусом
В Минздраве спрогнозировали сроки «активного распространения» коронавируса в России
Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ
Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции
Данчиков рассказал о штрафах за отсутствие масок и перчаток у сотрудников предприятий
Глава Минздрава назвал позитивным сценарий развития пандемии в России
Самоизоляция сводит с ума: математик около двух недель пролежал в обнимку с трупом матери
Опубликованы фото кораблей НАТО, которые вторглись в Баренцевом море
Назван самый обедневший из-за кризиса человек в мире
Финляндия продлила ограничения на передвижение через границу до 14 июня
К юбилейному Дню радио в Самаре установили старинный репродуктор
Брижит Бардо предстанет перед судом за расистские высказывания
День Победы: как о нём писали 75 лет назад
Минфин России предлагает приостановить таможенные проверки
Путин и Трамп обменялись поздравлениями в связи с 75-летием Победы