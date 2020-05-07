2020-05-07T21:02:13+03:00
Общество

В российской армии выявлено более 3,3 тыс. случаев заражения коронавирусом

Тест на COVID-19 показал положительный результат у 1 540 военнослужащих
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В российской армии выявлено более 3,3 тыс. случаев заражения коронавирусомВ российской армии выявлено более 3,3 тыс. случаев заражения коронавирусомФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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По состоянию на четверг, 7 мая, в армии и военных учебных заведениях России выявлено 3 313 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, из них 1540 - военнослужащих в Вооруженных силах. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

«В ходе сплошного тестирования в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта по 7 мая с.г. установлено 1 540 военнослужащих с положительными результатами», - говорится в бюллетене, опубликованном военным ведомством.

Среди воспитанников довузовских учебных заведений было выявлено 195 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в вузах Минобороны - 1 205. Среди гражданского персонала болезнь выявили у 373 человек.

Отмечается, что среди военнослужащих, курсантов и слушателей военных вузов выздоровело уже 272 человек, а снято с контроля медиков - 1 744. Среди воспитанников довузовских учреждений Минобороны выздоровели 113, а из числа гражданского персонала - 35.

ИСТОЧНИК KP.RU

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