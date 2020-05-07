7 Май 2020 2020-05-07T21:37:06+03:00

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о необходимости ужесточать требования для передвижения по городу и социальной дистанции.

«Необходимо ужесточать требования передвижения по городу, к санитарной защите людей, поэтому с 12 числа будет вводиться еще и жесткий режим проезда на общественном транспорте - только в масках, только в перчатках», — сказал он, в эфире телеканала Россия 1

Напомним, ранее столичный градоначальник сообщил о введении в Москве масочного режима. С 12 мая в столице вводится обязательное ношение защитных масок и перчаток в общественных местах. За нарушение придется заплатить штраф в размере четыре тысячи рублей, за повторное нарушение – пять тысяч рублей.

Кроме того, до 31 мая руководители промышленных предприятий Москвы должны организовать тестирование на коронавирус не менее 10% сотрудников. А с 1 июня — проводить такое же количество тестирований ежедневно. На предприятиях, где по техническим причинам невозможно организовать социальную дистанцию, предприятия должны поставить перегородки.

ИСТОЧНИК KP.RU