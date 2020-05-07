В Москве умер еще 51 пациент с коронавирусом

7 Май 2020 2020-05-07T22:07:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В Москве за сутки умер еще 51 пациент с пневмонией и подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Таким образом общее число жертв инфекции в столице возросло до 816 человек. Об этом сообщает в четверг, 7 мая, сообщил оперативный штаб региона по борьбе с распространением коронавируса.

Напомним сегодня был установлен рекорд по суточному приросту зараженных в России. За минувшие сутки в стране зафиксировано 11 231 новых пациентов с коронавирусной инфекцией. в 84 регионах. Таким образом общее число зараженных достигло 177 160. Инфицированные есть во всех регионах страны, но наибольшее число новых случаев зафиксировано в Москве, где выявлено 6703 случаев.

Напомним, с 12 мая в Москве вводится обязательное ношение защитных масок и перчаток в общественных местах. За нарушение масочного режима придется заплатить штраф в размере четыре тысячи рублей, за повторное нарушение – пять тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU