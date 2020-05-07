В Москве умер еще 51 пациент с коронавирусом
В Москве за сутки умер еще 51 пациент с пневмонией и подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Таким образом общее число жертв инфекции в столице возросло до 816 человек. Об этом сообщает в четверг, 7 мая, сообщил оперативный штаб региона по борьбе с распространением коронавируса.
Напомним сегодня был установлен рекорд по суточному приросту зараженных в России. За минувшие сутки в стране зафиксировано 11 231 новых пациентов с коронавирусной инфекцией. в 84 регионах. Таким образом общее число зараженных достигло 177 160. Инфицированные есть во всех регионах страны, но наибольшее число новых случаев зафиксировано в Москве, где выявлено 6703 случаев.
Напомним, с 12 мая в Москве вводится обязательное ношение защитных масок и перчаток в общественных местах. За нарушение масочного режима придется заплатить штраф в размере четыре тысячи рублей, за повторное нарушение – пять тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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