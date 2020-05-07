2020-05-07T22:07:05+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве умер еще 51 пациент с коронавирусом

Общее число скончавшихся в столице достигло 956
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
В Москве умер еще 51 пациент с коронавирусомВ Москве умер еще 51 пациент с коронавирусомФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Москве за сутки умер еще 51 пациент с пневмонией и подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Таким образом общее число жертв инфекции в столице возросло до 816 человек. Об этом сообщает в четверг, 7 мая, сообщил оперативный штаб региона по борьбе с распространением коронавируса.

Напомним сегодня был установлен рекорд по суточному приросту зараженных в России. За минувшие сутки в стране зафиксировано 11 231 новых пациентов с коронавирусной инфекцией. в 84 регионах. Таким образом общее число зараженных достигло 177 160. Инфицированные есть во всех регионах страны, но наибольшее число новых случаев зафиксировано в Москве, где выявлено 6703 случаев.

Напомним, с 12 мая в Москве вводится обязательное ношение защитных масок и перчаток в общественных местах. За нарушение масочного режима придется заплатить штраф в размере четыре тысячи рублей, за повторное нарушение – пять тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трамп заявил о согласии Путина на поставку в Россию аппараты ИВЛ
В Москве умер еще 51 пациент с коронавирусом
Коронавирус выявлен у военного из подразделения Белого дома
Собянин заявил о необходимости ужесточать требования для передвижения по городу
Собянин: С 12 мая к работе вернутся все строительные и промпредприятия
В российской армии выявлено более 3,3 тыс. случаев заражения коронавирусом
В Минздраве спрогнозировали сроки «активного распространения» коронавируса в России
Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ
Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции
Данчиков рассказал о штрафах за отсутствие масок и перчаток у сотрудников предприятий
Глава Минздрава назвал позитивным сценарий развития пандемии в России
Самоизоляция сводит с ума: математик около двух недель пролежал в обнимку с трупом матери
Опубликованы фото кораблей НАТО, которые вторглись в Баренцевом море
Назван самый обедневший из-за кризиса человек в мире
Финляндия продлила ограничения на передвижение через границу до 14 июня
К юбилейному Дню радио в Самаре установили старинный репродуктор
Брижит Бардо предстанет перед судом за расистские высказывания
День Победы: как о нём писали 75 лет назад
Минфин России предлагает приостановить таможенные проверки
Путин и Трамп обменялись поздравлениями в связи с 75-летием Победы