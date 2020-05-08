Коронавирус в Москве, последние новости на 8 мая 2020: За поход в магазин без маски выпишут штраф

8 Май 2020 2020-05-08T01:30:14+03:00

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В Москве появятся 10 тысяч новых коек для пациентов с коронавирусом. Места для временных госпиталей выбраны неожиданные. Например, в списке есть автоцентр и ледовый дворец. Туда будут отправлять на долечивание или в случае, если пациент с легкой формой COVID-2019 не может соблюдать карантин дома.

Реальное число больных коронавирусом может достигать 300 тысяч человек. Хотя сегодня выявлено случаев три раза меньше. Такие выводы сделали на основе скрининговых исследований. Они показываются, что только у 2% всех протестированных диагностируют болезнь. Эту пропорцию перенесли на все население города. Однако не 1:1, а в пересчете процентов от общего числа тестов. Так и получилась цифра в 300 тысяч.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введение нескольких новшеств в связи с распространением коронавируса. Главный месседж градоначальника: «К нормальной жизни вернемся не скоро». Это вполне согласуется с новым рекордом по числу заболевших, который был установлен накануне в Москве.

Во-первых, с 12 мая в столице действует «масочный режим». Также нужно обязательно носить перчатки. Все это касается посещения общественных мест — магазинов, транспорта. По улице можно ходить без защиты. нарушителей оштрафуют на сумму до 5 тысяч рублей.

Вторая важная новость — продление самоизоляции. Сидеть дома предстоит минимум до 31 мая. Хотя промпредприятия и стройку начнут работу уже на следующей неделе. А вот общепит и прочая сфера услуг пока под запретом. Открыть ее планируют в самую последнюю очередь.

В связи с продлением режима повышенной готовности, у многих возникает вопрос, что будет с цифровыми пропусками для работы. Срок действия их истекает 11 мая. Что потом будет с цифровым кодом и нужно ли его оформлять заново, узнал сайт kp.ru.

Также стала известна программа Дня Победы в Москве. Мэр рекомендовал смотреть салют и воздушную часть парада по телевизору или с балкона. Подробнее узнать расписание и все ссылки можно в нашем материале.

Из-за коронавируса в Москве сдвинулись сроки опрессовки тепловых сетей — проще говоря, летнее отключение горячей воды. Изначально предполагалось запустить программу с начала лета. Но теперь сроки сдвинулись на месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU