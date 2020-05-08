2020-05-08T01:30:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Москве, последние новости на 8 мая 2020: За поход в магазин без маски выпишут штраф

Сайт kp.ru собрал самые последние новости о COVID-2019 в Москве на 8 мая 2020
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

В Москве появятся 10 тысяч новых коек для пациентов с коронавирусом. Места для временных госпиталей выбраны неожиданные. Например, в списке есть автоцентр и ледовый дворец. Туда будут отправлять на долечивание или в случае, если пациент с легкой формой COVID-2019 не может соблюдать карантин дома.

Реальное число больных коронавирусом может достигать 300 тысяч человек. Хотя сегодня выявлено случаев три раза меньше. Такие выводы сделали на основе скрининговых исследований. Они показываются, что только у 2% всех протестированных диагностируют болезнь. Эту пропорцию перенесли на все население города. Однако не 1:1, а в пересчете процентов от общего числа тестов. Так и получилась цифра в 300 тысяч.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введение нескольких новшеств в связи с распространением коронавируса. Главный месседж градоначальника: «К нормальной жизни вернемся не скоро». Это вполне согласуется с новым рекордом по числу заболевших, который был установлен накануне в Москве.

Во-первых, с 12 мая в столице действует «масочный режим». Также нужно обязательно носить перчатки. Все это касается посещения общественных мест — магазинов, транспорта. По улице можно ходить без защиты. нарушителей оштрафуют на сумму до 5 тысяч рублей.

Вторая важная новость — продление самоизоляции. Сидеть дома предстоит минимум до 31 мая. Хотя промпредприятия и стройку начнут работу уже на следующей неделе. А вот общепит и прочая сфера услуг пока под запретом. Открыть ее планируют в самую последнюю очередь.

В связи с продлением режима повышенной готовности, у многих возникает вопрос, что будет с цифровыми пропусками для работы. Срок действия их истекает 11 мая. Что потом будет с цифровым кодом и нужно ли его оформлять заново, узнал сайт kp.ru.

Также стала известна программа Дня Победы в Москве. Мэр рекомендовал смотреть салют и воздушную часть парада по телевизору или с балкона. Подробнее узнать расписание и все ссылки можно в нашем материале.

Из-за коронавируса в Москве сдвинулись сроки опрессовки тепловых сетей — проще говоря, летнее отключение горячей воды. Изначально предполагалось запустить программу с начала лета. Но теперь сроки сдвинулись на месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Летнюю сессию ПАСЕ из-за коронавируса перенесли на сентябрь
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 8 мая 2020 года составило 9227 человек
Коронавирус в Московской области, последние новости на 8 мая 2020: Штрафовать нарушителей самоизоляции помогают камеры
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 8 мая 2020 года составило 17 432 человека
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 8 мая 2020 года возросло до 956 человек
Коронавирус в Москве, последние новости на 8 мая 2020: За поход в магазин без маски выпишут штраф
Число заболевших коронавирусом в Москве на 8 мая 2020 подбирается к отметке в 100 тысяч
Помпео пообещал Украине ужесточать санкции против России
Специалисты рассказали, чем можно и чем нельзя обрабатывать принесенные из магазина продукты
Синдзо Абэ хочет встретиться с Ким Чен Ыном
Может ли витамин D уменьшить воспаление легких при коронавирусе
Шварценеггер показал шпагат на кухонном столе и с сигарой во рту
Пентагон: «Пока существует ядерное оружие, НАТО будет оставаться ядерным альянсом»
США показали корабли НАТО возле границ России
Дуров назвал США «полицейским государством» и рассказал о минусах жизни в Америке
Режим самоизоляции в Москве продлен до 31 мая
Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой КНР над коронавирусом
Сенат не смог преодолеть вето Трампа на резолюцию по Ирану
После того, как в Белом доме обнаружили коронавирус, Трамп решил тестироваться каждый день
КС Молдавии признал соглашение о займе €200 млн у России незаконным
Трамп: У американских СМИ нужно забрать Пулитцеровские премии за лживые новости о России
СК вычислил еще одного участника убийства «Япончика»
Минздрав сообщил об аналогах анальгина и линекса
Росстат сообщил об ускорении годовой инфляции в России до 3,1% в апреле
Трамп назвал «изменой» уголовное преследование экс-советника Флинна
Трамп: фейковое расследование по России мешало сотрудничеству Вашингтона и Москвы
ВОЗ: число жертв коронавируса в мире превысило 83 тысячи