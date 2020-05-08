Коронавирус в Московской области, последние новости на 8 мая 2020: Штрафовать нарушителей самоизоляции помогают камеры

8 Май 2020 2020-05-07T21:56:58+03:00

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Накануне в Московской области диагностировано еще 840 случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших в Подмосковье составило почти 17,5 тысяч. При этом выздоровевших менее 4% — 658 человек. Количество летальных исходов менее одного процента — 156 случаев.

Лидером по числу выявленных заболевших в регионе остаются Одинцово, Королев и Люберцы. Однако если считать в соотношении числа зараженных на 1000 человек населения то лидеров является Ленинский округ — там 4,5 случая на тысячу жителей. Он же лидирует по числу выявленных случаев в сутки за последние дни.

В Московской области также проходят лечение пациенты с московской пропиской и из других городов России. Есть даже несколько иностранцев. Всех неместных в общую статистику не включают.

В министр жилищной политики Московской области проанализировали ситуацию с рынком недвижимости в регионе на фоне пандемии коронавируса. Продажи квартир упали на 80% по сравнению со временем до начала распространения заболевания в стране. Чиновники надеются, что ситуацию исправит программа льготной ипотеки.

В Подмосковье сохраняется действие режима самоизоляции до 12 мая. Но вероятно, его продлят по аналогии с Москвой до конца месяца. За нарушение предусмотрен штраф до 5 тысяч рублей. Власти региона рассказали, что следить за жителям правоохранителям помогают 2000 камер в общественных местах.

В это время на территории крупного выставочного комплекса «Крокус экспо» разворачивают временный госпиталь. Курировать его будет красногорская горбольница №1. Врачей поселят в отеле поблизости. Примечательно, что работать приезжают специалисты со всей страны. Докторам полагаются высокие оклады.

Последняя новость связана с введением «масочного режима». Пока он носит рекомендательный характер, но уже с 12 мая станет обязательным. Штраф — 4000 рублей. В связи с этим Минтранс региона планирует запустить продажу одноразовых медицинских масок прямо в автобусе. Оплатить можно будет «Стрелкой» или банковской картой с системой бесконтактных платежей. Однако кто, где и когда будет продавать респираторы не сообщается. Информацию об этом обещали предоставить позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU