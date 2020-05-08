Число заболевших коронавирусом в Московской области на 8 мая 2020 года составило 17 432 человека

8 Май 2020 2020-05-07T21:58:26+03:00

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К утру 8 мая 2020 года в Подмосковье зарегистрировано 17 432 случая заболевания коронавирусом. Данные опубликованы на официальном портале Министерства здравоохранения Московской области. Оперативный штаб по противодействию распространения COVID-19 в регионе также сообщает, что в области проведено свыше 212 тысяч анализов на коронавирус.

При этом в общую статистику также входят данные уже выздоровевших и скончавшихся пациентов. Из-под наблюдения сняты 658 человек — это менее 4% от общего числа выявленных случаев. При этом не все лежали в больницах. Некоторых оставляют на домашнем карантине. Но такой вариант возможен лишь в том случае, если болезнь протекает в легкой форме. Кроме того, в Московской области зафиксировано 156 летальных исходов пациентов с коронавирусом.

С 12 мая в Подмосковье вводят обязательный «масочный режим». Носить респираторы обязательно во всех общественных местах, в том числе в общественном транспорте. Сохраняется режим всеобщей самоизоляции выходить из дома можно лишь за продуктами, лекарствами, на работу, в больницу или прогулок с животными, но не далее 100 метров от дома.

Жителями Московской области нужно оформлять для всех поездок цифровые пропуска. В противном случае можно получить штраф от 4 до 5 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU