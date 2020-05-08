2020-05-07T22:00:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Москве на 8 мая 2020 подбирается к отметке в 100 тысяч

Оперативный штаб сообщает число заболевших коронавирусом в Москве на 8 мая 2020 года
Андрей АБРАМОВ
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Фото: REUTERS
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По состоянию на утро 8 мая число заболевших коронавирусом в Москве равняется 92 676 человек. Это последние данные, опубликованные оперативным штабом по противодействию распространения инфекции в столице. За последние дни количество выявляемых случаев резко пошло вверх. Накануне был установлен рекорд в 6703 больных за сутки.

Впрочем власти говорят, что число госпитализаций остается на прежнем уровне — около 1700 пациентов в сутки. В стационары кладут лишь тяжелых больных. Остальных оставляют лечиться дома, чтобы не перегружать больницы. В ближайшее время в столице появятся временные госпитали, куда смогут отправлять таких больных. Ведь не у всех есть возможность пересидеть дома. Кто-то живет в общежитии, другие живут вместе с пожилыми родственниками, для которых инфекция особенно опасна.

В общую статистику заболевших также входят уже выздоровевшие. Их в Москве 9227 человек — каждый десятый пациент. Здесь же и случаи летальных исходов их в столице зафиксировано 956.

В Москве до 31 мая сохраняется действие режима всеобщей самоизоляции. Однако с 12 мая возобновят работу промышленные предприятия и стройки. Так власти начинают постепенно снимать ограничения. Впрочем до полной победы еще далеко. Мэр Сергей Собянин в недавнем обращении объявил, что к нормальной жизни вернемся не скоро.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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