ВОЗ: число жертв коронавируса в мире превысило 83 тысячи

7 Май 2020 2020-05-07T22:25:02+03:00

В разных странах мира выявили более З,6 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией

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По состоянию на четверг, 7 мая, количество жертв новой коронавирусной инфекции во всем мире превысило 83 тыс. человек, а число заразившихся – более 3,6 млн.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), только за минувшие сутки в разных странах мира врачи выявили 83 465 новых случаев заражения COVID-19, а также 6 539 летальных исхода.

Согласно данным организации, за все время эпидемии в мире зарегистрировали уже 3 672 238 случаев инфицирования, а жертвами инфекции стало 254 045 человек.

Больше всего количество инфицированных по-прежнему находится в европейском регионе, где выявлено уже 1 542 829 случаев заражения коронавирусом.

Напомним сегодня в России был установлен рекорд по суточному приросту заболевших коронавирусом. За сутки в стране зафиксировано 11 231 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в 84 регионах. Инфицированные теперь есть во всех регионах страны, а их общее число достигло 177 160.

ИСТОЧНИК KP.RU