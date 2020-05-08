8 Май 2020 2020-05-07T22:45:11+03:00

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Москве на 8 мая 2020 года

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Число умерших из-за коронавируса в Москве на 8 мая 2020 года возросло до 956 человек. За сутки от пневмонии и других осложнений заболевания скончался еще 51 пациент столичных больниц с положительным результатом на коронавирус.

Об этом рассказали в оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве, напомнив, что при симптомах ОРВИ нужно оставаться дома и не заниматься самолечением.

«Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих – вызовите врача на дом», - сказали в штабе.

Всего же с начала вспышки заболевания COVID-19 в столице зафиксировано уже 92676 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 6703 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом.

Полностью выздоровели и выписались из столичных больниц 9227 пациентов, за сутки – 2025. Число выписавшихся из стационаров за все время борьбы с новым вирусом впервые превысило число госпитализированных (1712).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU