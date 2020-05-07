Трамп: фейковое расследование по России мешало сотрудничеству Вашингтона и Москвы
Фейковое расследование по России мешало сотрудничеству Вашингтона и Москвы. Такое заявление сделал американский президент Донаьд Трамп и сообщил, что обсуждал этот вопрос с российским коллегой Владимиром Путиным в ходе телефонного разговора.
Глава Белого дома отметил, что в ходе разговора сообщил о подходящем сейчас времени для сотрудничества между двумя странами. Кроме того, по словам американского лидера, США обсуждают с Россией вопрос контроля над вооружениями.
Как писал сайт kp.ru, в четверг, 7 мая, американский и российский лидеры обменялись поздравлениями в связи с 75-летием Победы над фашизмом и обсудили положение на мировом рынке нефти, отметив своевременность заключения нового соглашения ОПЕК. Путин и Трамп дали позитивную оценку двустороннему сотрудничеству в борьбе с коронавирусом и президент США предложил направить в Россию партию медицинского оборудования.
ИСТОЧНИК KP.RU