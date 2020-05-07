Трамп: фейковое расследование по России мешало сотрудничеству Вашингтона и Москвы

7 Май 2020 2020-05-07T22:47:34+03:00

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Фейковое расследование по России мешало сотрудничеству Вашингтона и Москвы. Такое заявление сделал американский президент Донаьд Трамп и сообщил, что обсуждал этот вопрос с российским коллегой Владимиром Путиным в ходе телефонного разговора.

Глава Белого дома отметил, что в ходе разговора сообщил о подходящем сейчас времени для сотрудничества между двумя странами. Кроме того, по словам американского лидера, США обсуждают с Россией вопрос контроля над вооружениями.

Как писал сайт kp.ru, в четверг, 7 мая, американский и российский лидеры обменялись поздравлениями в связи с 75-летием Победы над фашизмом и обсудили положение на мировом рынке нефти, отметив своевременность заключения нового соглашения ОПЕК. Путин и Трамп дали позитивную оценку двустороннему сотрудничеству в борьбе с коронавирусом и президент США предложил направить в Россию партию медицинского оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU