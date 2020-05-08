8 Май 2020 2020-05-07T22:43:23+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Москве на 8 мая 2020 года

Изменить размер текста: A A

Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 8 мая 2020 года составило 9227 человек. За последние сутки из столичных больниц были выписаны 2025 благополучно излечившихся пациентов.

Об этом рассказали в оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве, подчеркнув, что число покинувших больничные койки пациентов впервые с начала вспышки заболевания превысило число госпитализированных: за день в клиники города поступили 1712 человека с COVID-19.

Всего же в столице зафиксирован уже 92676 случая заражения коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 6703 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом.

Напомним, режим самоизоляции в нашей стране продлен до 11 мая включительно. Как писал сайт kp.ru, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как и когда будет ослаблен санитарный режим для горожан, какие предприятия откроются с 12 мая, а также когда и при каких условиях начнется выход из самоизоляции в городе, как он будет проходить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

ИСТОЧНИК KP.RU