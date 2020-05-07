2020-05-07T23:06:42+03:00
Экономика

Росстат сообщил об ускорении годовой инфляции в России до 3,1% в апреле

Потребительские цены в апреле 2020 года выросли на 0,8% по сравнению с мартом
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Росстат сообщил об ускорении годовой инфляции в России до 3,1% в апрелеРосстат сообщил об ускорении годовой инфляции в России до 3,1% в апрелеФото: Евгения ГУСЕВА
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Годовая инфляция в России в апреле 2020 года ускорилась до 3,1% по сравнению с этим показателем в апреле прошло года. Об этом сообщил Росстат.

По данным ведомства, потребительские цены в России в прошлом месяце выросли на 0,8% по сравнению с мартом. То есть в годовом выражении рост составил 3,1%, тогда как в маре этот показатель держался на уровне 2,5%.

Росстат сообщает, что в апреле цены на продовольственные товары выросли на 1,7%, непродовольственные - 0,4%, а на услуги - на 0,1%. Ресторанный рынок РФ в марте упал на 3,4%

Напомним, в конце февраля Росстат сообщил о замедлении годовой инфляции в России Среднесуточный рост цен за 25 дней февраля 2020 года составил меньше 0,1%. Тогда, по прогнозу Банка России, годовая инфляция, с учетом проводимой денежно-кредитной политики в I квартале текущего года составит около 2%, Позже Минэкономразвития скорректировал прогноз до уровня 2,6-2,7%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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