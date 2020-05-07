Минздрав сообщил об аналогах анальгина и линекса

7 Май 2020 2020-05-07T23:27:56+03:00

Цены на них не повысились, потому что препараты входят в перечень жизненно необходимых лекарств

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В министерстве здравоохранения России объяснили, почему подорожали такие медикаменты, как анальгин (метамизол натрия), троксерутин – средство для лечения вен, а также восстанавливающий кишечную микрофлору линекс. Эти препараты не входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), поэтому цены на них государство не регулирует.

Но, как рассказали в здравоохранительном ведомстве, у них есть аналоги, которые включены в список, и повышать их стоимость организации оптовой торговли или аптеки сами не могут.

«У препаратов, по которым отмечен рост цен, есть аналоги, включенные в перечень ЖНВЛП. Цены на них регистрируются в соответствии с законодательством и их необоснованный рост исключен»,- говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Ранее сообщалось, что анальгин и троксерутин в апреле подорожали в среднем на 8%, а линекс – на 5,7%.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в прошлом году список жизненно необходимых лекарств был пополнен еще 23 наименованиями.

ИСТОЧНИК KP.RU