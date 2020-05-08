Пентагон: «Пока существует ядерное оружие, НАТО будет оставаться ядерным альянсом»
Об этом заявил замминистра обороны США, отвечая на вопросы американских законодателей
Исполняющий обязанности заместителя министра обороны США по политическим делам Джеймс АндерсонФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Исполняющий обязанности заместителя министра обороны США по политическим делам Джеймс Андерсон уверен в сохраняющейся необходимости размещать американское ядерное оружие в странах НАТО.
Так Андерсон ответил на вопросы американских законодателей, когда в сенатском комитете по делам Вооруженных сил страны рассматривали возможность перевести его из и.о. в заместители главы Пентагона.
«Пока существует ядерное оружие, НАТО будет оставаться ядерным альянсом», - заявил он.
ИСТОЧНИК KP.RU