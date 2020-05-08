Пентагон: «Пока существует ядерное оружие, НАТО будет оставаться ядерным альянсом»

8 Май 2020 2020-05-08T03:21:41+03:00

Об этом заявил замминистра обороны США, отвечая на вопросы американских законодателей

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Исполняющий обязанности заместителя министра обороны США по политическим делам Джеймс Андерсон уверен в сохраняющейся необходимости размещать американское ядерное оружие в странах НАТО.

Так Андерсон ответил на вопросы американских законодателей, когда в сенатском комитете по делам Вооруженных сил страны рассматривали возможность перевести его из и.о. в заместители главы Пентагона.

«Пока существует ядерное оружие, НАТО будет оставаться ядерным альянсом», - заявил он.

ИСТОЧНИК KP.RU