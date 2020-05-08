Может ли витамин D уменьшить воспаление легких при коронавирусе
В последнее время в Интернете появилось много советов принимать витамин D, который якобы может помочь защититься от коронавируса, снизить риск заражения COVID-19. В СМИ упоминаются несколько исследований на эту тему, некоторые «специалисты» даже рекомендуют срочно начать принимать ударные дозы популярного витамина.
Чтобы разобраться, насколько все это оправдано, можно ли действительно снизить риск заражения и тяжелых осложнений заболевания коронавирусом, налегая на «витаминные» препараты или БАДы, «КП» изучила научные работы вместе с авторитетным врачом-эндокринологом, доцентом кафедры эндокринологии лечебного факультета Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, кандидатом медицинских наук Юрием Потешкиным.
Эндокринолог пояснил, что витамин D, «безусловно, влияет на иммунную систему: чувствительные к нему молекулы-рецепторы есть в иммунных клетках», а при пониженном уровне витамина D иммунитет работает хуже, человек хуже защищен от любого заболевания.
«Витамин D в целом модулирует, то есть нормализует иммунный ответ. Уменьшить начавшееся воспаление он вряд ли способен», - подчеркнул Юрий Потешкин.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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