Может ли витамин D уменьшить воспаление легких при коронавирусе

8 Май 2020 2020-05-08T04:33:17+03:00

В поисках лекарства от коронавируса люди хватаются буквально за каждую таблетку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По словам эндокринолога, этот витамин нормализует работу иммунной системы, но не может уменьшить начавшееся воспаление

Изменить размер текста: A A

В последнее время в Интернете появилось много советов принимать витамин D, который якобы может помочь защититься от коронавируса, снизить риск заражения COVID-19. В СМИ упоминаются несколько исследований на эту тему, некоторые «специалисты» даже рекомендуют срочно начать принимать ударные дозы популярного витамина.

Чтобы разобраться, насколько все это оправдано, можно ли действительно снизить риск заражения и тяжелых осложнений заболевания коронавирусом, налегая на «витаминные» препараты или БАДы, «КП» изучила научные работы вместе с авторитетным врачом-эндокринологом, доцентом кафедры эндокринологии лечебного факультета Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, кандидатом медицинских наук Юрием Потешкиным.

Эндокринолог пояснил, что витамин D, «безусловно, влияет на иммунную систему: чувствительные к нему молекулы-рецепторы есть в иммунных клетках», а при пониженном уровне витамина D иммунитет работает хуже, человек хуже защищен от любого заболевания.

«Витамин D в целом модулирует, то есть нормализует иммунный ответ. Уменьшить начавшееся воспаление он вряд ли способен», - подчеркнул Юрий Потешкин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мифы и правда о роли витамина D во время эпидемии: поможет ли он снизить риск заражения и тяжелых осложнений от коронавируса

Что известно науке и медицине на сегодня, мы разобрали с врачом-эндокринологом, кандидатом медицинских наук Юрием Потешкиным (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU