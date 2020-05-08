Синдзо Абэ хочет встретиться с Ким Чен Ыном

8 Май 2020 2020-05-08T04:51:48+03:00

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Японский премьер Синдзо Абэ настаивает на том, что ему необходимо лично встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Причем глава правительства страны Восходящего Солнца готов провести переговоры с руководителем КНДР без каких-либо предварительных условий.

Об этом Синдзо Абэ заявил в интервью газете Sankei Shimbun, пояснив, что такая встреча очень нужна для того, чтобы добиться прогресса в деле возвращения на родину граждан Японии, похищенных разведкой Северной Кореи в 70-х и 80-х годах прошлого века. Ранее он неоднократно говорил, что хочет обсудить решение этой проблемы с Ким Чен Ыном.

«Наша позиция совершенно не изменилась. И мы предпримем всевозможные шаги по самым различным каналам», - сказал Абэ.

ИСТОЧНИК KP.RU