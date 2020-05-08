Последние новости на утро 8 мая 2020: в Москве продлили самоизоляцию, а США показали корабли НАТО у наших границ

8 Май 2020 2020-05-08T07:16:25+03:00

Мы собрали самые важные последние новости в России и в мире на утро 8 мая 2020 года

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Режим всеобщей самоизоляции в Москве продлен до 31 мая. Указ об этом подписал глава города Сергей Собянин. Также до этого срока продлен запрет на работу предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг и других непроизводственных отраслей, которые не входят в список исключений.

Тем временем Шестой флот США обнародовал снимки корабельной ударной группы объединенных военно-морских сил стран НАТО, которые утром в понедельник, 4 мая, зашли в Баренцево море и находятся возле российских границ. Фото опубликованы на сайте шестого флота США.

Ранее стало известно, что в составе зашедшей в Баренцево море натовской ударной группы находятся три американских эсминца «Портер» (Porter), «Дональд Кук» (Donald Cook), «Франклин Рузвельт» (Franklin Roosevelt) и один британский фрегат «Кент» (Kent) ВМС Соединенного Королевства. Российский Северный флот внимательно наблюдает за передвижениями и действиями кораблей НАТО.

Госсекретарь США Майкл Помпео, беседуя по телефону с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, пообещал собеседнику ужесточать санкции против России. В сообщении пресс-службы госдепартамента говорится, что в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Помпео заявил, что Вашингтон по-прежнему поддерживает Киев, и «Соединенные Штаты продолжат создавать издержки для России, в том числе за счет санкций», пока не начнут исполняться Минские соглашения, а Крым будет оставаться в составе нашей страны.

И напоследок – забавная новость. Арнольд Шварценеггер продемонстрировал своим подписчикам в Instagram «идеальную растяжку», опубликовав шуточное видео под названием «Гибкость так же важна, как и прокачка». «Железный Арни» в кроссовках, спортивных штанах и футболке, сидит на шпагате на кухонном столе и поочередно тянется вытянутыми руками к носкам обуви, старательно делая вид, что такая тренировка дается ему нелегко.

Все это выглядит достаточно натурально, пока «уставший» актер, подбоченясь, не отходит от стола со словами: «Фух! Во всяком случае, я сегодня очень гибок сегодня и очень горжусь собой». Только в этот момент зрителю становится понятно, что его разыграли, и ноги не настоящие.

schwarzenegger Шварценеггер демонстрирует идеальную растяжку на кухонном столе

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ИСТОЧНИК KP.RU