Летнюю сессию ПАСЕ из-за коронавируса перенесли на сентябрь

8 Май 2020 2020-05-08T06:39:25+03:00

Ранее ожидалось, что сессия пройдет с 22 по 26 июня

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Перенесенная из-за пандемии коронавируса летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) может пройти в сентябре, если к этому времени ситуация с заболеванием COVID-19 в мире улучшится настолько, что в ней смогут принять участие представители всех стран-участниц.

Об этом сообщил постоянный представитель России при Совете Европы Иван Солтановский, напомнив, что 30 апреля было принято решение отложить запланированную на 22–26 июня сессию ПАСЕ «до лучших времен, то есть, до осени».

«Но тут тоже все зависит от того, насколько быстро улучшится эпидемиологическая обстановка. Для нас принципиально важно, чтобы в сессии принимали участие все 47 национальных делегаций», - отметил российский постпред в интервью газете «Известия».

Иван Солтановский уточнил, что «пока формально речь идет о двух сессиях – летняя предварительно переносится на сентябрь, еще предполагается провести октябрьскую».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее из-за коронавируса в европейских странах уже не стали проводить весеннюю сессию ПАСЕ.

ИСТОЧНИК KP.RU