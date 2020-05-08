2020-05-08T06:58:45+03:00
Политика

«НАТО подчеркивает свою бессмысленность»: Пушков прокомментировал заход кораблей альянса в Баренцево море

Политик обратил внимание на то, что военный блок предпринял эти действия во время пандемии коронавируса
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей ПушковГлава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей ПушковФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Направив свои корабли к российским границам во время пандемии коронавируса COVID-19, Североатлантический альянс только в очередной раз подчеркнул «свою бессмысленность», считает председатель комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Пару месяцев НАТО изнывала от безделья – и вот наконец! Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России», - написал он на своей странице в Twitter.

Российский сенатор отметил, что Норвегия в этих учениях участвовать отказалась, потому что сочла подобные маневры ненужными и опасными.

«В условиях пандемии НАТО лишь вновь подчеркивает свою бессмысленность», - подытожил Алексей Пушков.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Шестой флот США объявил, что в Баренцево море вошла ударная группа объединенных военно-морских сил стран альянса, в составе которой находятся три американских эсминца и один британский фрегат. Позже были опубликованы снимки этих кораблей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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