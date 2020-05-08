2020-05-08T07:57:43+03:00
Политика

В Минобороны рассказали, когда "Циркон" поступит на вооружение

Скорость гиперзвуковой ракеты комплекса в девять раз выше скорости звука
Ася КУЗНЕЦОВА
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Корабельный комплекс с гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" планируется принять на вооружение на рубеже 2020-2021 годовКорабельный комплекс с гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" планируется принять на вооружение на рубеже 2020-2021 годовФото: REUTERS
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Корабельный комплекс с гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" поступит на вооружение в конце 2020 - начале 2021 годов, сообщил заместитель главы Минобороны Алексей Криворучко.

- Ориентировочные сроки принятия на вооружение комплекса – 2021-2022 годы, - передаёт его слова РИА Новости, ссылаясь на журнал "Национальная оборона".

Скорость гиперзвуковой ракеты "Циркон" - девять Махов. Это в девять раз больше скорости звука. Дальность её полёта - больше тысячи километров.

Россия планирует оснащать этими ракетами подводные лодки ВМФ и надводные корабли.

Сейчас крылатая ракета "Циркон" находится на стадии испытаний.

Американское издание National Interest заявляло в одной из своих публикаций, что "Циркон" станет большой угрозой для кораблей любого класса, несмотря на отсутствие ядерного боеприпаса.

Кинетическая энергия, которую генерирует ракета, сможет проделать дыру в авианосце даже если "боеголовка будет заполнена бетоном", также отмечали в National Interest.

Ранее, как сообщал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин заявлял, что в России работают над созданием гиперзвуковой ракеты "Циркон" наземного базирования.

Путин сообщил о разработке гиперзвуковой ракеты «Циркон» наземного базирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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