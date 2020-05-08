2020-05-08T07:35:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Вирусолог рассказал о пути заражения коронавирусом, про который забывают

Чтобы обезопасить себя, надо носить головной убор
Ася КУЗНЕЦОВА
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Большинство людей не учитывают, что заразиться коронавирусом можно также через волосы. Вирус может оставаться на волосах до трёх суток, напомнил доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

Ради безопасности и профилактики заражения следует носить головной убор на улице и в общественных местах, а снимать , как только заходите домой, рассказал вирусолог Пятому каналу.

Альтштейн также напомнил россиянам о необходимости ношения защитных масок на улице и о соблюдении дистанции в несколько метров от других людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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