Вирусолог рассказал о пути заражения коронавирусом, про который забывают
Чтобы обезопасить себя, надо носить головной убор
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Большинство людей не учитывают, что заразиться коронавирусом можно также через волосы. Вирус может оставаться на волосах до трёх суток, напомнил доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.
Ради безопасности и профилактики заражения следует носить головной убор на улице и в общественных местах, а снимать , как только заходите домой, рассказал вирусолог Пятому каналу.
Альтштейн также напомнил россиянам о необходимости ношения защитных масок на улице и о соблюдении дистанции в несколько метров от других людей.
ИСТОЧНИК KP.RU