Вирусолог рассказал о пути заражения коронавирусом, про который забывают

8 Май 2020 2020-05-08T07:35:30+03:00

Чтобы обезопасить себя, надо носить головной убор

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Большинство людей не учитывают, что заразиться коронавирусом можно также через волосы. Вирус может оставаться на волосах до трёх суток, напомнил доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

Ради безопасности и профилактики заражения следует носить головной убор на улице и в общественных местах, а снимать , как только заходите домой, рассказал вирусолог Пятому каналу.

Альтштейн также напомнил россиянам о необходимости ношения защитных масок на улице и о соблюдении дистанции в несколько метров от других людей.

ИСТОЧНИК KP.RU