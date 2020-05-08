2020-05-08T08:59:21+03:00
Экономика

Титов предложил снизить порог сохранения штата предприятий для получения субсидий

Сейчас, чтобы получить помощь, предприниматель должен сохранить 90% сотрудников
Ася КУЗНЕЦОВА
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предпринимателей Борис Титов считает, что нужно изменить обязательный порог сохранения 90% штата для получения субсидийпредпринимателей Борис Титов считает, что нужно изменить обязательный порог сохранения 90% штата для получения субсидийФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что нужно изменить обязательный порог сохранения 90% штата для получения субсидий. Напомним, сейчас, чтобы получить финансовую поддержку на выплату зарплат, малым и средним предприятиям необходимо сохранить не менее 90% своих сотрудников.

- Правительство России принимает меры поддержки с некоторым временным лагом. Мы предлагали параметр в 90% в конце марта, и на ту пору он был актуальным. Вообще, предлагалось разрешить отправлять сотрудников в отпуск с сохранением содержания в 1 размере МРОТ, с его последующей компенсацией, - рассказал Титов ТАСС.

Он также отметил, что предприниматели были вынуждены оптимизировать свои расходы и сокращать штат, не зная о том, что будут приняты меры поддержки.

Титов добавил, что предприниматели надеются на дополнительные выплаты в размере двух МРОТ сотрудникам пострадавших предприятий. Предполагается, что в готовящиеся третий и четвёртый пакеты помощи войдут меры поддержания спроса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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