В Гидрометцентре сообщили об угрозе засухи в России
Весной во многих регионах страны не выпало достаточно осадков
Условия для почвенной засухи сформировались сразу в нескольких российских регионахФото: Игорь ЧАБАНЕНКО
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Почвенная засуха может наступить в Астраханской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской и Смоленской областях, а также в Крыму и Краснодарском крае, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он объяснил, что подобная угроза сложилась из-за дефициат осадков в течение весны. В нескольких регионах выпало всего 35% осадков от нормы.
- Дефицит заметный, особенно хорошо он прослеживается в Южном федеральном округе. Эти регионы и так засушливые, - сообщил Вильфанд ТАСС.
ИСТОЧНИК KP.RU