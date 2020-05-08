2020-05-08T08:45:25+03:00
Общество

В Гидрометцентре сообщили об угрозе засухи в России

Весной во многих регионах страны не выпало достаточно осадков
Ася КУЗНЕЦОВА
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Условия для почвенной засухи сформировались сразу в нескольких российских регионахУсловия для почвенной засухи сформировались сразу в нескольких российских регионахФото: Игорь ЧАБАНЕНКО
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Почвенная засуха может наступить в Астраханской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской и Смоленской областях, а также в Крыму и Краснодарском крае, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он объяснил, что подобная угроза сложилась из-за дефициат осадков в течение весны. В нескольких регионах выпало всего 35% осадков от нормы.

- Дефицит заметный, особенно хорошо он прослеживается в Южном федеральном округе. Эти регионы и так засушливые, - сообщил Вильфанд ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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