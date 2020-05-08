Стали известны подробности плана появления в России беспилотных автомобилей

8 Май 2020 2020-05-08T08:52:00+03:00

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Стали известны детали плана по введению в использование в России беспилотных автомобилей. Транспортные средства без водителей будут использоваться для пассажирских перевозок в такси и для транспортировки грузов. Планируется, что к началу 2023 года в стране должна быть создана вся необходимая инфраструктура.

Такие сроки обозначены в дорожной карте поэтапного внедрения в стране беспилотников, разработанная «Яндексом» и Сбербанком при участии «ГАЗа» и «КамАЗа». Документ уже поступил в профильные ведомства.

Известно, что в плане 27 пунктов. Предполагается, что машины начнут тестировать без человека в салоне, сейчас это обязательное условие.

К сентябрю предполагается внести в Госдуму законопроект, который подробно опишет права и обязанности всех участников процесса. В ближайший год необходимо разработать правила по расследованию ДТП, в которые могут попасть беспилотные авто. А еще решить вопрос со страховкой таких ТС, пишет газета "Известия".

В качестве пилотных регионов «Яндекс» предлагает Москву и Подмосковье, Татарстан, Краснодарский край.

Руководитель проекта транспортной инфраструктуры «Сколково» Кирилл Жанайдаров в целом позитивно оценил предложенный план по внедрению беспилотных авто, но сроки, обозначенные в проекте, по его мнению, очень оптимистичные.

ИСТОЧНИК KP.RU