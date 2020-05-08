Специалист назвала основные способы защиты от клещей

8 Май 2020 2020-05-08T09:16:45+03:00

До конца мая кровососущих на улицах особенно много

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Сотрудница лаборатории Института проблем экологии и эволюции РАН, энтомолог Марина Кривошеина назвала основные способы защиты от клещей.

Сейчас кровососущих особенно много на улицах, у клещей весенний пик. Но к концу мая опасных жителей, населяющих сухую траву, станет гораздо меньше.

Отправляясь в парк или лес стоит помнить ряд правил, которые помогут защититься от укусов. Энтомолог напомнила, что клещи всегда ползут снизу вверх. Поэтому необходимо выбирать соответствующую одежду.

-Вещи должны быть глухими, чтобы клещи не могли забраться под одежду. Необходимо носить головной убор и не забывать про специальные средства от кровососущих – спреи и растворы, - комментирует RT Кривошеина.

На домашних животных необходимо надевать ошейники, отпугивающие паразитов. Еще не лишним будет сделать прививку от клещевого энцефалита, но специалист отметила, что это не защитит от опасных последствий встречи с клещами на 100%.

- Клещи переносят не только энцефалит. От некоторых заболеваний прививок нет и основной способ уберечь себя – не ходить по заброшенным местам и постоянно осматривать вещи и тело, - заключает эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU