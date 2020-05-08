Специалисты Минобороны России начали покидать Италию
8 мая около 20 военнослужащих прилетят в Россию двумя рейсами
Российские военные специалисты 8 мая начали покидать ИталиюФото: Минобороны РФ
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Военнослужащие Минобороны России, помогавшие в борьбе с коронавирусом в Италии, начали покидать страну.
8 мая планируется совершить два рейса и доставить в Россию около 20 военнослужащих и 4 единицы специальной техники.
Сейчас военные покинули аэродром Орио-аль-Серио города Бергамо и направляются на аэродром Виллафранка города Вероны, откуда полетят в Россию на российских Ил-76.
ИСТОЧНИК KP.RU