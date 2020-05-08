2020-05-08T10:23:36+03:00
Общество

Россиянам советуют носить с собой документы на квартиру при режиме самоизоляции

Договор купли-продажи или найма недвижимости понадобится тем, кто самоизолировался не по месту регистрации
Ася КУЗНЕЦОВА
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При выходе из дома следует носить с собой договор купли-продажи или найма недвижимости, если самоизоляции проходит не по месту постоянной регистрацииПри выходе из дома следует носить с собой договор купли-продажи или найма недвижимости, если самоизоляции проходит не по месту постоянной регистрацииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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При выходе из дома следует носить с собой договор купли-продажи или найма недвижимости, если самоизоляция проходит не по месту постоянной регистрации, рекомендует судебно- экспертная палата России.

- Законодательством не предусмотрена обязанность гражданина подтверждать своё проживание. Но во избежание возможных проверок данный документ необходимо взять с собой, - уточняют представители СЭП в своей памятке для россиян при выходе из дома.

Также в СЭП отметили, что при режиме повышенной готовности граждане должны всегда иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и предъявлять его по требованию уполномоченных лиц, а отказ станет административным правонарушением, сообщает ТАСС.

В СЭП также напомнили, что ещё ни один нормативно-правовой акт о нарушении режима повышенной готовности суды не признавали незаконными, а указание правовых блогеров на неконституционность принятых мер "не выдерживает критики", также отметили в сообщении пресс-службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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