Россиянам советуют носить с собой документы на квартиру при режиме самоизоляции
При выходе из дома следует носить с собой договор купли-продажи или найма недвижимости, если самоизоляция проходит не по месту постоянной регистрации, рекомендует судебно- экспертная палата России.
- Законодательством не предусмотрена обязанность гражданина подтверждать своё проживание. Но во избежание возможных проверок данный документ необходимо взять с собой, - уточняют представители СЭП в своей памятке для россиян при выходе из дома.
Также в СЭП отметили, что при режиме повышенной готовности граждане должны всегда иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и предъявлять его по требованию уполномоченных лиц, а отказ станет административным правонарушением, сообщает ТАСС.
В СЭП также напомнили, что ещё ни один нормативно-правовой акт о нарушении режима повышенной готовности суды не признавали незаконными, а указание правовых блогеров на неконституционность принятых мер "не выдерживает критики", также отметили в сообщении пресс-службы.
ИСТОЧНИК KP.RU