Правила "удаленной" работы пропишут в Трудовом законодательстве

8 Май 2020 2020-05-08T10:02:43+03:00

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С приходом коронавируса многие россияне перешли на удаленный режим работы. Те, кто столкнулся с трудом из дома, отмечают: трудовой день не только не сократился, но и увеличился. В Госдуме признают, что проблема ненормированного рабочего дня существует и этот вопрос нежно регламентировать.

— Поэтому в Трудовом кодексе также должны появиться определенные ограничения, которые не позволят задействовать работника в его личное время. Если же человеку приходится трудиться сверхурочно, то его работа должна оплачиваться отдельно, - заявил «Известиям» один из авторов поправок, первый зампред фракции ЕР Андрей Исаев.

Скорее всего, проект найдет поддержку в Госдуме, депутаты из разных фракций признают, что люди работающие удаленно должны иметь те же права, что сотрудники офиса. Тем более дистанционная работа экономит затраты работодателя на аренду помещения, оргтехнику и так далее.

В Минтруде отметили, что допускают пересмотр законодательства в сфере удаленной работы.

- Инициатива правильная. Основное нарушение на удаленке — это когда человек работает круглые сутки. Ему постоянно звонят или пишут сообщения, на которые он должен отвечать руководителю, - говорит председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

Тем временем с Большинство промышленных предприятий и производств смогут возобновить работу в Москве с 12 мая. В столице откроются фабрики по пошиву, мебельные фабрики, производства по изготовлению резиновых и пластмассовых изделий, металлургические производства, бумажные комбинаты, предприятия по электронного и оптического оборудования, строительные компании и производства стройматериалов, а также заводы, которые производят машины и оборудование. Перемещаться по городу люди должны в масках - это обязательное условие, сообщает Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU