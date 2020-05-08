2020-05-08T10:12:41+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве 276 вылечившихся от коронавируса волонтеров будут помогать другим пациентам

Переболевших защищает иммунитет, поэтому они будут рисковать свои здоровьем
Ксения АНУФРИЕВА
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В Москве 276 вылечившихся от коронавируса волонтеров будут помогать другим пациентамВ Москве 276 вылечившихся от коронавируса волонтеров будут помогать другим пациентамФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Переболевшие коронавирусной инфекцией жители российской столице могут стать социальными волонтерами и помогать другим пациентам, которые проходятся лечения от инфекции на дому. Об этом 8 мая рассказала заместитель московского мэра по вопросам социального развитии Анастасия Ракова.

- Мы очень благодарны жителям города, которые откликаются на наши призывы о помощи и готовы внести свой вклад в борьбу с пандемией. Уже переболевших инфекцией защищает иммунитет, поэтому они не будут рисковать своим здоровьем, став донорами или социальными волонтерами. К команде социальных помощников присоединились уже 276 москвичей, - рассказала вице-мэр.

Желающие помочь будут проходить специальное онлайн-обучение в центре «Моя карьера», курирующем волонтеров в Москве во время самоизоляции.

- Ежедневно мы обзваниваем вылечившихся от коронавируса граждан и дорожим каждым согласием на донорство плазмы и волонтерство, - добавила глава колл-центра по вопросам донорства плазмы в столице Екатерина Кузнецова, отметив, что взаимодействие между социальными работниками, новоиспеченными волонтерами и получателями социальных услуг будет осуществляться по четким инструкциям с соблюдением всех мер безопасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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