Академик рассказал, у кого появляется иммунитет к коронавирусу

8 Май 2020 2020-05-08T10:14:20+03:00

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После выздоровления от коронавируса нового типа далеко не у всех пациентов появится иммунитет к заболеванию. Об этом рассказал директор Медицинского научно-образовательного центра МГУ, заслуженный деятель науки РФ, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Армаис Камалов. По его словам, чтобы в организме появились антитела, человек должен самостоятельно справиться с инфекцией, при этом перенести ее не в самой легкой форме.

«Если вирус в небольших концентрациях попадает в организм, а иммунитет справляется с ним быстро, то антитела могут и не выработаться в достаточном объеме. То же касается и пациентов, которые тяжело перенесли заболевание, получали большое количество лекарственных препаратов. У них также может не быть иммунитета, ведь иммунитет — это нечто естественное, получаемое за счет собственных средств организма», - цитирует академика RT.

При этом Камалов отметил, что вирусологи полагают, что у ряда пациентов иммунитет к заболеванию все же может выработаться. Ведь так происходит с любым вирусом.

«У тех, кто борется естественным путем и болеет в среднетяжелой форме, антитела через какое-то время обязательно появятся», - подчеркнул профессор.

Эксперт добавил, что врачи и ученые уже лучше начинают понимать заболевание, хотя некоторые его проявления до сих пор остаются непредсказуемыми. При этом Камалов однозначно отметил, что тяжесть протекания инфекции именно от наличия сопутствующих заболеваний у человека. Академик напомнил, что в первую очередь в зоне риска пациенты с сахарным диабетом сердечными и сосудистыми заболеваниями, а также люди с хроническими заболеваниями легких и бронхов.

ИСТОЧНИК KP.RU