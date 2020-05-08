Опрос: большинство россиян найдут способ отметить День Победы в самоизоляции

8 Май 2020 2020-05-08T10:32:13+03:00

93% жителей страны считают, что День Победы - это праздник для всех

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Жители России очень ценят вклад ветеранов в победу в Великой Отечественной войне спустя 75 лет с ее окончания и найдут способ отпраздновать Победу даже в режиме самоизоляции. Почти все россияне (93%) считают, что этот день является общим праздником и 6% придерживаются мнения, что он только для ветеранов, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Напомним, что 9 мая в 19:00 по московскому времени в стране пройдет Минута молчания в память о погибших во время войны, после чего зазвучит всенародно любимая песня «День Победы». Каждый желающий могут выйти на балкон и исполнить знаменитую песню с портретами участников Великой Отечественной войны.

Абсолютное большинство россиян (94 процента) поддержало идею провести Минуту молчания и транслировать мероприятия на центральном телевидении. 84% граждан считают, что силами волонтеров и работников социальных служб необходимо лично поздравить ветеранов, хотя бы по телефону.

Акция «Бессмертный полк», по мнению 82% опрошенных, также обязательно должна состояться в онлайн-формате: фотографии участников войны с символикой акции необходимо транслировать на медиаэкранах России и онлайн-платформах в Интернете.

9 мая следует провести и акцию «Письмо победы», поздравив ветеранов от школьников и студентов, считают 79 процентов опрошенных россиян. Почти столько же выразили уверенность в необходимости организовать коллективную видеосвязь ветеранов с однополчанами и друзьями из разных уголков государства (акция «Однополчане»).

Около 75 процентов жителей страны поддержали идею провести акцию «Мечта победителей» 9 мая – она заключается в исполнении нематериальных заветных желаний ветеранов.

ИСТОЧНИК KP.RU