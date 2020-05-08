В Вологодской области продлили режим самоизоляции до 1 июля

8 Май 2020 2020-05-08T10:34:40+03:00

При этом с 12 мая возобновляют работу все промышленные, строительные организации, а также предприятия лесного и сельского хозяйства

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Начнут работу и предприятия малого и среднего бизнеса, связанные кооперацией с промышленностью – это более чем 80% малого и среднего бизнеса региона.

«Мы готовы открыть все промышленные предприятия, но при обязательном соблюдении санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора. Они будут направлены в организации в ближайшее время», — озвучил главное условие возобновления работы губернатор региона Олег Кувшинников на заседании оперативного штаба в среду.

Режим повышенной готовности и карантинные мероприятия продлены до 1 июля. Ограничения будут сниматься постепенно в три этапа. Решения о снятии ограничений примут исходя из количества новых случаев заболевания COVID-19, объемов тестирования населения и наличия свободных коек в моногоспиталях.

«Темпы прироста заболевших в Вологодской области за последние две недели в среднем не превышают 5% и лучше среднероссийских показателей. По подготовке коечного фонда мы выполнили необходимые нормативы Минздрава. По экспертной оценке, по числу проведенных тестов в расчете на 100 тысяч мы входим в число 15 лучших регионов в масштабах России. Исходя из этого, предлагаю уже сейчас приступить к подготовке плана поэтапного снятия ограничений», — сказал Олег Кувшинников.

Добавим, что всего в регионе на выявлено 253 случая новой коронавирусной инфекции, выздоровело 105 человек, два человека умерло. В регионе развернуто 600 монопрофильных коек для лечения заболевших, из них занято сейчас около 40.