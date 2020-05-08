Синоптик рассказала о погоде на 9 мая

8 Май 2020 2020-05-08T11:00:03+03:00

Синоптик рассказала о погоде на День Победы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А еще назвала регионы, куда придет настоящая июльская жара

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Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода будет 9 мая. На День Победы жители центральной и южной части страны могут не ждать сильной жары.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха будет колебаться от 10 до 15 градусов тепла. В целом день станет похож по погодным условиям на 8 мая.

- В Москве возможен кратковременный дождь, ветер будет северных направлений. Температура воздуха около 15 градусов тепла. А 10 мая воздух прогреется до + 19, а после и до +24. С началом новой рабочей недели, 12 мая, снова станет прохладно, воздух прогреется только до +15 градусов, - комментирует «Российской газете» Паршина.

Похолодание в центральной части страны спровоцирует уход южного циклона. Теплый фронт сместится в Поволжье.

В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях будет от +11 до +16. В Поволжье будет 18-23 градуса тепла, а вот в Удмуртию и Пермский край придет настоящая июльская жара – температура воздуха поднимется до +30.

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ИСТОЧНИК KP.RU