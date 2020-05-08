8 Май 2020 2020-05-08T11:44:31+03:00

Путин: у России нет и не может быть чувства вины за Вторую мировую войну Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Российский президент Владимир Путин 8 мая завил, что у России нет и не может быть чувства вины за Вторую мировую войну.

- Нет у нас и не может быть никакого чувства вины! Попытки обвинить СССР в подготовке и развязывании Второй мировой войны – это бред. На алтарь Победы в той войне было положено 27 миллионов жизней ее граждан, - сказал глава государства в эфире телеканала "Россия 1".

Владимир Путин также отметил, что нет и не может быть никакого оправдания тем, кто пытается переписать историю.

- Кто на кого напал 22 июня 41 года? Мы напали на Германию или Германия напала на нас? Что за бред?, - отметил президент России.

Напомним, что зимой этого года сейм в Польше утвердил резолюцию, согласно которой вина за начало Второй мировой войны в равной степени возлагается как на Германию, так и на Советский Союз, а войска СССР, которые освобождавшие польскую территорию в 1944-1945 годах, признаются оккупационными силами. Специалисты отмечают, что есть множество исторических документов, доказывающих, что СССР не только не устанавливал в Польше свои порядки, но и помогал возрождению этой страны на основе ее культуры и традиций.

ИСТОЧНИК KP.RU