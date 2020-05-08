Кандидат наук рассказала, как бросить курить в период изоляции

8 Май 2020 2020-05-08T11:36:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Период самоизоляции можно провести с пользой и избавиться от вредных привычек. Например, бросить курить помогут дистанционные формы поддержки. Такое мнение выразила руководитель Федерального центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, кандидат медицинских наук Маринэ Гамбарян.

«Мы рекомендуем пользоваться дистанционными формами поддержки и никотинзаместительными препаратами, которые доступны без рецепта. И если обычно советуем резко и одномоментно отказаться от курения, то сейчас допускается возможность постепенного снижения количества выкуриваемых сигарет, чтобы человек свыкся с этой мыслью, и чтобы ему было легче пройти этот сложный период», - цитирует эксперта «Российская газета».

Гамбарян также добавила, что большую помощь в избавлении от вредной привычки может оказать групповая поддержка. По мнению эксперта, если друзья или знакомые решили одновременно бросить курить, то вместе сделать это им будет проще. Благодаря психологической поддержке и контролю друг за другом справиться с вредной привычкой можно гораздо быстрее.

ИСТОЧНИК KP.RU