Путин направил поздравления с Днём Победы народам Грузии и Украины

8 Май 2020 2020-05-08T12:17:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент России Владимир Путин к 75-й годовщине Победы направил поздравительные послания народам Грузии и Украины. Кроме того, президент направил послания в большинство стран бывшего Советского Союза: Абхазии, Азербайджану, Армении, Беларуси, Казахстану, Киргизии, Молдавии, Таджикистану, Туркмении, Узбекистану и Южной Осетии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/777713" frameborder="0"></iframe> Путин заявил, что любовь к Родине является основой жизни россиян.Президент России Владимир Путин в преддверии Дня Победы дал интервью телерадиокомпании "Мир", в котором рассказал о подвигал миллионов советских граждан в период Великой Отечественной войны, в том числе и своего отца.

ИСТОЧНИК KP.RU