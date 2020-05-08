2020-05-08T12:17:56+03:00
В мире

Путин направил поздравления с Днём Победы народам Грузии и Украины

Также послания направлены большинству других постсоветских стран
Ася КУЗНЕЦОВА
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Президент России Владимир Путин к 75-й годовщине Победы направил поздравительные послания народам Грузии и Украины. Кроме того, президент направил послания в большинство стран бывшего Советского Союза: Абхазии, Азербайджану, Армении, Беларуси, Казахстану, Киргизии, Молдавии, Таджикистану, Туркмении, Узбекистану и Южной Осетии.

Путин заявил, что любовь к Родине является основой жизни россиян.Президент России Владимир Путин в преддверии Дня Победы дал интервью телерадиокомпании "Мир", в котором рассказал о подвигал миллионов советских граждан в период Великой Отечественной войны, в том числе и своего отца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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