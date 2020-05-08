Мосбиржа внезапно остановила торги на фондовом рынке

8 Май 2020 2020-05-08T12:43:01+03:00

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"Московская биржа" приостановила торги на фондовом рынке в 12:08 мск и извинилась.

- Причины уточняются. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно, - сообщили представители Мосбиржи.

Торги возобновили в 12:50.

В пресс-службе объяснили, что торги на фондовом рынке были приостановлены из-за ошибки в программном обеспечении.

В сообщении также сказано, что торговая система доступна для снятия ранее выставленных заявок.

ИСТОЧНИК KP.RU