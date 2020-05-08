Мосбиржа внезапно остановила торги на фондовом рынке
Причины уточняются
"Московская биржа" внезапно приостановила торгиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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"Московская биржа" приостановила торги на фондовом рынке в 12:08 мск и извинилась.
- Причины уточняются. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно, - сообщили представители Мосбиржи.
Торги возобновили в 12:50.
В пресс-службе объяснили, что торги на фондовом рынке были приостановлены из-за ошибки в программном обеспечении.
В сообщении также сказано, что торговая система доступна для снятия ранее выставленных заявок.
ИСТОЧНИК KP.RU